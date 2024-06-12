Türkiye’yi terk eden Seher Dilovan'dan sevenlerini korkutan fotoğraf geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’yi terk eden Seher Dilovan'dan sevenlerini korkutan fotoğraf geldi

Türkiye’yi terk edip İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son paylaşımı hayranlarına şok yaşattı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşınma kararı almış ve şu sıralar doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu.

Ev, bağ ve bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğayla iç içe olan pozlarını da sık sık Instagram hesabından paylaşıyordu.

Ancak Dilovan'ın son paylaşımı hayranlarını korkuttu.

Ünlü isim, sargılı kolunun fotoğrafını paylaşarak, "Elimin kıymetini bilmedim, siz bilin. Allah'tan sol elim" notunu düştü.

Hayranları, Dilovan'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Ünlü türkücü ise başına ne geldiğini açıklamadı.

Dilovan'ın kolunun neden sargılı olduğu bilinmiyor. Bazı hayranları, Dilovan'ın kaza geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Bazıları ise bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini tahmin ediyor.

Dilovan'ın durumu hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, hayranlarının endişelendirdi.

Ünlü türkücüden en kısa zamanda açıklama gelmesi bekleniyor.

Seher Dilovan'ın İsviçre'ye taşınma kararı da hayranlarını şaşırtmıştı.

Dilovan, bu kararı neden aldığını açıklamıştı.

Dilovan'ın son paylaşımının ardından hayranları, ünlü türkücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dilovan'ın en kısa zamanda iyileşmesi ve hayranlarını endişelendirmemesi beklendi.

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