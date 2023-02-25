Kayıp olan herhangi bir eşyanın bulunabilmesi için kişiler kayıp duasına başvurmaktadır. Kayıp duaları kaybolmuş eşyaların bulunabilmesine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Peki, kayıp duası nedir? Kayıplar için hangi dua okunur?

Kaybolan eşyaların bulunması amacı ile okunması gerekli olan pek çok dua bulunmaktadır. Bu dualar kayıp duası adıyla bilinen bazı dualardır.

Kayıp duaların bazıları Kuran-ı Kerim içerisinde de yer alırken, peygamber efendimizin de öğretmiş olduğu kayıp duası bulunmaktadır. Her ikisi de kaybolmuş olan eşyaların bulunabilmesine yardımcı olan dualardır.

KAYIP DUALARI NELER?

"Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."

Kaybolan olan eşyaların bulunması amacı ile okunması gerekli olan bu dua esasen Hz Ömer tarafından okunmuştur. Hz. Ömer'in oğlunun kaybolması durumu içerisinde bu dua okunmuştur. Bu sebepten dolayı bahsedilen dua geçmişten bugüne kayıp duası olarak bilinmektedir ve okunmaktadır.

Kaybolan eşyaları bulabilmek amacı ile salavat-ı şerife, Ayetel Kürsi'nin ve Duha suresinin zikredilmesi bir hayli faydalıdır. Bununla birlikte eşyayı ararken sürekli "Suphanallah" demek bir hayli faydalı olmaktadır. Bunların beraberinde okunabilecek birçok dua bulunmaktadır.

Kaybolan şeylerin ya da eşyaların bulunabilmesi için pek çok dua bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

"Ya cami'annasi liyevmin la raybe fihi İnnallahe la yuhliful mi'ad icma beyni ve beyne" şeklinde olan dua, çalınan veya kaybolan herhangi bir şeyi bulabilmek amacı ile bu dua her gün 25 kez okunmalıdır. Kayıp olan eşya bulunana kadar bu okuma devam etmelidir. Okunan bu duanın sonunda kaybedilmiş olan şeyin ismi zikredilmelidir.

Bir şeyi kaybolan veya çalınan birey, her gün iki rekat olan namaz kılıp selamın ardından, "Allahümme ya Hadi ve ya Radded dalleti, erdid aleyye dalleti biizzetike ve sultanike feinneha min fadlike ve ataike." şeklindeki duayı okuyarak, kaybolan eşyasını buluncaya dek devam etmelidir.

KAYIP DUASI NASIL OKUNMALIDIR?

Kayıp duası eşyayı kaybetmiş olan birey tarafından okunmalıdır.

Kayıp duası okunmadan hemen önce şükür namazının da kılınması gerekmektedir. İki rekât olan şükür namazının kılınmasından önce muhakkak abdest de alınmalıdır. Bütün bu işlemlerden sonra dua okunabilmektedir.

Dua namazın hemen arkasından da okunabilmektedir.

Bir bardak suya okunarak onun içilmesi de ideal olmaktadır.

Kayıp duası kapsamında, genel olarak herhangi bir eşyasını veya değer vermiş olduğu bir şeyini kaybeden bireyler, dua ederek Yüce Allah'tan yardım istemelidir.