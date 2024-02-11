Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu. 9 gündür kayıptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ile 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alamayan yakınları 6 Şubat tarihinde durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda anne ve 2 çocuğunun cesedini silahla öldürülerek toprağa gömülmüş halde buldu.

KATİL ZANLISI ÇOCUKLARIN BABASI ÇIKTI

Jandarma olaya ilişkin kan donduran detayların odağındaki katil zanlısı T.K'yi gözaltına aldı.

Katil zanlısı T. K.'nin, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.