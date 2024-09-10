Kayıp kedisini bulunana 15 Bin TL ödül verecek

Kaynak: İHA
Kayıp kedisini bulunana 15 Bin TL ödül verecek

Malatya'da yaşayan bir vatandaş, kaybolan kedisini bulana 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Caner Sarıgül, bir süre önce kaybolan "Yumoş" isimli kedisini bulmak için yoğun bir arayış başlattı. Günlerdir kedisini bulmak için çaba harcayan Sarıgül, sonuç alamayınca çareyi ödül vermekte buldu ve kedisini bulan kişiye 15 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Caner Sarıgül, Yumoş’un Tecde Mahallesi, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde kaybolduğunu belirterek sosyal medya hesabından kedisini bulan kişiye ödül vereceğini açıkladı. Sarıgül, kedisi Yumoş ile duygusal bir bağ kurduklarını ve onu yeniden bulmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Yumoş’un bulunabilmesi için çevredeki vatandaşlardan da destek isteyen Sarıgül, kayıp kedisini gören veya bulan kişilerin kendisiyle iletişime geçmesini rica etti.

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