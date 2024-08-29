Kayıp Narin olayında son gelişme. Haluk Levent açıkladı

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin'in kuran kursundan çıkmasının ardından kaybolmasıyla başlatılan soruşturmada bugün önemli gelişmeler yaşandı.

Güvenlik güçleri, küçük Narin’i bulmak için seferber olurken, yüzlerce kişi sorgulandı ve binlerce araç incelendi.

AĞABEYİNDE NARİN'E AİT DNA BULGUSU

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin'in ağabeyinin gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Levent, "Ahbaplar araştırdı. Abisinin kolunda ısırık izleri tespit edildi. Ağabey, bu izlerin kendisine ait olduğunu söyledi. Konu adli tıpa intikal etti ve sonuç bekleniyor. Ayrıca aile ve amca ilişkileri karmaşık görünüyor; yetkililer bu durumu da inceliyor. Aile üyelerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerine yer verdi.