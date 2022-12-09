Antalya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulundu

Antalya'da arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.S.'nin son olarak dün akşam saatlerinde Korkuteli Sulama Barajı yakınlarında cep telefonunda durum paylaşımı yaptığını belirledi.
Bölgede yoğunlaşan ekipler, aranan kişinin eşyalarını su kıyısında buldu. Bunun üzerine baraj gölüne giren sualtı arama kurtarma ekiplerinin 1 saat süren aramasında H.S'nin cesedine ulaşıldı.
H.S'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.(AA)
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