Kayıptı yaralı olarak bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıptı yaralı olarak bulundu

Siirt’te kaybolan yaşlı bir adam yaralı olarak ekipler tarafından bulundu.

Siirt’te dün saat 15.00'te aracı ile köyden ayrılan ve kendisinden uzun bir süre haber alınamayan 67 yaşındaki adamın yakınları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD. UMKE ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu, cep telefonundan yapılan sinyal tespitinden sonra kaybolan kişinin Eruh ilçesi Kavaközü mevkiinde olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından aracı ile uçuruma yuvarlanmış olarak bulunan adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

vvvg.jpg

Son Haberler
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor Spor
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi Ekonomi
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti Gündem
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım Spor
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak Gündem
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı Spor
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı