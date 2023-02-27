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Kayseri'de 1 haftada 32 deprem

Kayseri'de geçtiğimiz 1 hafta içerisinde büyüklüğü 1.1 ile 3.9 olan 32 deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:36
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Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Kayseri'de 1 haftada 32 deprem
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11 ilin etkilendiği 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerin ardından artçılar sürüyor. Kayseri'de de 20 Şubat'tan bu yana 32 artçı deprem meydana geldi. Şehirde son 1 hafta içerisinde meydana gelen depremler şu şekilde:

"1.4 Sarız/Değirmentaş, 1.8 Sarız/Kırkısrak, 1.5 Sarız/Mirzaağa, 1.4 Sarız/Tavlaköy, 1.8 Sarız/Küçüksöbeciman, 3.1 Pınarbaşı/Kırkgeçit, 2.4 Sarıoğlan/Palas, 1.7 Sarız/Büyükörtülü, 2.2 Sarız/Dallıkavak, 1.1 Sarız/Küçüksöbecimen, 1.5 Sarız/Mollahüseyinler, 2.1 Tomarza/Böke, 3.1 Hacılar/Karpuzsekisi, 3.9 İncesu/Saraycık, 1.4 Hacılar/Sakarçiftliği, 2.1 Sarız/Dallıkavak, 2.2 Yahyalı/Ulupınar, 3.0 Yahyalı/Ulupınar, 1.4 Sarız/Dallıkavak, 1.3 Sarız/Büyüksöbecimen, 1.7 Sarız/Çağşak, 2.0 Yahyalı/Delialiuşağı, 1.5 Sarız/Mirza, 2.3 Yahyalı/Kapuzbaşı, 2.7 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.7 Tomarza/Arslantaş, 2.0 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.3 Sarız/Damızlık, 1.1 Sarız/Kıskaçlı, 2.3 Hacılar/Karpuzsekisi, 2.5 Hacılar/Sakarçiftliği."

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