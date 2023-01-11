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15 yaşındaki kızın 'indirimli' cezası onandı. Babasını bıçakla öldürmüştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C. (15) adlı kız çocuğuna 'haksız tahrik', 'yaş küçüklüğü' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 10 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce de onandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:14
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Kayseri Melikgazi'de babası Cuma Ali Ceylan'ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki kızın indirimli cezası onandı

15 yaşındaki kızın 'indirimli' cezası onandı. Babasını bıçakla öldürmüştü
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Olay, geçen yıl 3 Ağustos saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmadan sonra çiftin başka odada uyuyan kızları C.C. kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; son sözleri sorulan tutuklu sanık C.C. beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucu sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimiyle 12 yıla indirdi. Sanık hakkında 'iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla ceza, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi ailesinin avukatları Merve Aygün Çetin ve Cemil Buğra Yakut, sanık C.C.'ye verilen 10 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Ailenin avukatı Yakut, sanık hakkında uygulanan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, cezanın artırılmasını talep etti.

İSTİNAF KARARI ONADI

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. Müşteki avukatları kararı, temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

(Kaynak: DHA)

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F. Kerim
11.01.2023 14:01
Tipik vicdansız, utanmaz, Z kuşağı katil feminiklerdenmiş demek ki... Çürüsün içeride, çıkamasın umarım! Anasına da 10 kg. kına göndermek lazım, böyle erkek düşmanı katil velet yetiştirdiği için!  
 
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