Kayseri Melikgazi’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Battalgazi Mahallesi, 12112 Ada, 7 Parsel, Bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz üzerinde her hangi bir muhtesat bulunmamakta olup, boş arsa niteliğindedir." denilmektedir.

Adresi : Kayseri İli Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 2.062,86 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında KAKS: 1,80yapılaşma şartlarına sahip konut alanı olarak planlı alanda kalan imar parselidir.

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