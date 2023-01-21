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Kayseri Melikgazi’de icradan satılık arsa

T.C. Kayseri 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kayseri Melikgazi'de 2.062 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:51
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Kayseri Melikgazi’de icradan satılık arsa

Kayseri Melikgazi’de icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Battalgazi Mahallesi, 12112 Ada, 7 Parsel, Bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz üzerinde her hangi bir muhtesat bulunmamakta olup, boş arsa niteliğindedir." denilmektedir.
Adresi : Kayseri İli Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi Melikgazi / KAYSERİ
Yüzölçümü : 2.062,86 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında KAKS: 1,80yapılaşma şartlarına sahip konut alanı olarak planlı alanda kalan imar parselidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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