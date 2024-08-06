Kayseri Polisi, FETÖ'nün sözde "Sivas Bölgesi Mahrem Sorumlusu"nu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ’nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olan, ByLock kullanıcısı ve ihraç edilmiş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.’nun (43) yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla birlikte şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

M.U.’nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri polisi, FETÖ ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek, örgütün yapılanmalarını ve faaliyetlerini engellemeye yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor.