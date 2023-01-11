Kayseri Talas’ta icradan müstakil ev

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Talas İlçe, Yukarı talas Mah., 5694 Parsel taşınmaz, Kayseri kent merkezi olarak kabul edilen Cumhuriyet Meydanının kuş uçuşu yaklaşık 9,7 km güneydoğusunda kalmakta olup, Talas İlçesi Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konu taşınmaz, bölgenin ana arterlerinden olan Şehit Komandolar Caddesine yakın konumdadır. Taşınmaz çevresinde, yazlık ev olarak kullanılan 1-2 katlı müstakil evler, az sayıda tarım alanları ve yer yer boş araziler bulunmaktadır. Adı geçen yerleşim yeri, genellikle kentin orta ve üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik düşük seviyededir.

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