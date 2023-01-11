11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri Talas’ta icradan müstakil ev

T.C. Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kayseri Talas'ta 327 m² müstakil ev icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:46
Takip Et

Kayseri Talas’ta icradan müstakil ev

Kayseri Talas’ta icradan müstakil ev
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Talas İlçe, Yukarı talas Mah., 5694 Parsel taşınmaz, Kayseri kent merkezi olarak kabul edilen Cumhuriyet Meydanının kuş uçuşu yaklaşık 9,7 km güneydoğusunda kalmakta olup, Talas İlçesi Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konu taşınmaz, bölgenin ana arterlerinden olan Şehit Komandolar Caddesine yakın konumdadır. Taşınmaz çevresinde, yazlık ev olarak kullanılan 1-2 katlı müstakil evler, az sayıda tarım alanları ve yer yer boş araziler bulunmaktadır. Adı geçen yerleşim yeri, genellikle kentin orta ve üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik düşük seviyededir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
3
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
6
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.