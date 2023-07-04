Kayseri’de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda; 5 şahıs gözaltına alınırken, 13.92 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kayseri’de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

aw927447-07.jpgEkipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti ara yakalamalarla delillendirilmiş ve yapılan aramalarda, 6 parça halinde 13.92 gram uyuşturucu madde, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olaya karışan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda; şahısların araçları Teknik, Takip, Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Araçta yapılan aramada; 4 parça halinde 103 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İHA)

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