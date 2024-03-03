Kayseri'de 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan E.B., 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.

Çevredeki yurttaşların olayı bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu E.B.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Acılı haberi alan E.B.'nin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.