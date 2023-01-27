27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı

Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan otomobilden çıktı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:18
Takip Et

Kayseri'de aracı hurdaya dönen sürücünün burnu bile kanamadı

Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
+
Aa
-

İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ö.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ve 1 kişi yara almadan otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği şeridi araç trafiğine kapattı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, bariyerlerde hasar oluştu. Hurdaya dönen otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
7
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.