﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı

İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ö.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ve 1 kişi yara almadan otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği şeridi araç trafiğine kapattı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, bariyerlerde hasar oluştu. Hurdaya dönen otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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