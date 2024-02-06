Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U, sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım ile henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yıldırım eline aldığı değnek ile Alican U.'ya vururken, Alican.U.' da yanındaki bıçakla Yıldırım'ı ağır yaraladı. Çevredekilerin İhbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmenhayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. ekipleri tarafından gözaltına alındı.