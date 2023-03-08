Kayseri'de bir taksici aracında silahla vurularak öldürüldü

Kayseri Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, silah sesi gelen taksinin bir bina önünde durması sonrası içindeki kişilerin kaçtığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, direksiyondaki taksici M.K'nin (25), başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
M.K'nin cesedi, polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemi tamamlanan M.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Argıncık Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
M.K'nin, aracına aldığı kişilerce öldürülmüş olabileceği belirtildi. (AA)