Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı

Kaynak: DHA
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı
Kayseri'de Muhammet Ali M. isimli bir vatandaş, cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B.'nin yaptığı silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Muhammet Ali M'nin kullandığı 38 AJC 476 plakalı cip, trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Muhammet Ali M., tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammet Ali M., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi Mehmet Akif B.'yi yakalamak için inceleme başlattı.

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cip-ile-seyir-halindeyken-silahli-saldirida-yaralandi-3310-dhaphoto3-1.jpg

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