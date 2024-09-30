Kayseri'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (30.09.2024) Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)