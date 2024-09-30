Kayseri'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Kayseri'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (30.09.2024) Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

kayseride-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-yenicag-5.jpg

Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)

kayseride-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-yenicag-4.jpg

kayseride-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-yenicag-3.jpg

kayseride-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-yenicag-2.jpg

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)

kayseride-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-yenicag-1.jpg

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike