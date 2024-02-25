Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirdeki 67 faili meçhul hırsızlık vakasının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Ekipler, bu çerçevede tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bisküvi, çikolata, gofret, çakmak, sigara ile hırsızlıklarda kullanılan malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.