Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 kişi tutuklandı
Kayseri'de hırsızlık olaylarının çözüme kavuşmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 62 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirdeki 67 faili meçhul hırsızlık vakasının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Ekipler, bu çerçevede tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bisküvi, çikolata, gofret, çakmak, sigara ile hırsızlıklarda kullanılan malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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