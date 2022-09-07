﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü.
(Kaynak: İHA)
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