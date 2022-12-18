﻿Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)