Kayseri'de otomobil tramvay yoluna girdi. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri'de otomobil tramvay yoluna girdi. 2 yaralı
Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Ş.İ.’nin kontrolündeki 38 ZA 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle bariyerlere çarparak tramvay yoluna girdi. Kaza sebebiyle tramvay seferleri aksarken, tramvaydan inen vatandaşlar alternatif ulaşım araçlarını kullandı.

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2 VATANDAŞIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.İ., isimli vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kazada yaralanan 2 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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