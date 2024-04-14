Kayseri'de otomobiller kafa kafaya girdi: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Kayseri'de otomobiller kafa kafaya girdi: 7 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı mahallesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 42 AUB 790 plakalı otomobil ile 38 LD 505 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Otomobillerde bulunan 7 yaralı, ambulanslarla Develi ve Yahyalı İlçe Devlet Hastaneleri'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Otomobiller, incelemeler sonrası çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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