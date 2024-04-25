Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri’de park halindeki otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Ertan Sokak'ta meydana gelen olayda, 38 YE 258 plakalı park halindeki otomobil, alev alev yandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekipleri yaptığı yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çıkan yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanında bulunan ağaç da çıkan yangında hasar gördü. Aracın elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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