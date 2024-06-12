Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, U.Y. isimli kişi, tartıştığı Yaşar A. (66) ve Durmuş K. (22) isimli şahısları tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ile Yaşar A. ve Durmuş K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada U.Y., yanındaki tabancayla ateş ederek Yaşar A. ve Durmuş K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi U.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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