Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı

Kayseri’de jandarma tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı

İHA’nın haberine göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından adli işlemlerinin tamamlanması için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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