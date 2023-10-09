Kayseri'de toprağın altından öyle bir şey çıktı ki. Duyanları şaşkına çevirdi

75 yıldır kazı çalışmaları devam eden Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde önemli veriler elde edildi.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de toprağın altından öyle bir şey çıktı ki. Duyanları şaşkına çevirdi

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 75 yıldır devam ediyor.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor.

“6 BİN SENE ÖNCE İSKAN VARDI”

Prof. Dr. Kulakoğlu, "2023 yılı Kültepe kazıları temmuz ayında başladı. Havalar müsaade ettiği kadar yine Kültepe'deyiz, kazmaya devam edeceğiz. 2023 yılı aslında bizim hesapladığımız bazı hedeflerin de ötesine geçti. Bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi Kültepe'nin en eski dönemde ne zaman iskan edildiği, yani Kültepeliler burada ne zaman oturmaya başladılar. Bu konuyla ilgili olarak 2 senedir bir çalışma yürütüyoruz. Oradaki çalışmalar bize yaklaşık olarak günümüzden 6 bin sene öncesine kadar bu alanda iskan olunduğunu gösterdi. Yani Kültepe'yi ilk iskan eden insanların yaklaşık olarak 6 bin yıl önce buraya geldiklerini gösteriyor. Fakat kazdığımız alanın altında henüz kazılmayı bekleyen en az 5 metrelik bir dolgu daha var. Bu da Kültepe'nin geçmişini en az bin yıl daha geriye götürecektir. O konuda önemli veriler topladık" dedi.

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ASURLU TÜCCARLARDAN ÖNCEKİ ENDÜSTRİYEL ALAN GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Yapılan kazılarda Asurlu tüccarlar gelmeden önce Kültepe'de kullanılan endüstriyel alanı keşfettiklerini de sözlerine ekleyen Kulakoğlu, "Bunun dışında bizim esas olarak son yıllarda ağırlık verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi; Asurlu tüccarlar Anadolu'ya gelmeden önce Kültepe'deki yaşam nasıldı ve Kültepe'nin Asurlu tüccarlar zamanında en zengin olduğu dönemdeki hayat nasıldı? Bunu araştırıyorduk. Halen bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında da ilginç bir döneme denk geldik. Yaklaşık olarak Kültepe'deki Asurlu tüccarlardan 300 yıl öncesindeki endüstriyel alanı keşfettik. Hemen hemen her odada bir fırın var, her odanın yanında potalar, maden artıkları ve cüruflar ile beraber birçok nesne ele geçirildi.

Bu alan çok uygun bir alan, tepenin en yüksek yeri ve rüzgarı bol olan bir alan. Dolayısıyla burada yakılacak ateş ya da fırınlar şiddetli bir şekilde ısı verebilecek pozisyonda. Dolayısıyla bunu da görmek açıkçası hedefimiz değildi ama onu da tesadüf eseri ortaya çıkarmış olduk. Onun altında da yine Asurlu tüccarlardan 500 yıl önceki müreffeh, çok zengin yapılarla bu şehrin yapıldığını biliyoruz. Oralara ineceğiz. En azından önümüzdeki dönem için hazırlık olacak. Bunlarla beraber bu seneki hedefimize ulaşmış oluyoruz. Ama Kültepe her an bir sürpriz yapar, kazı sürecinde belki daha farklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak" diye konuştu.

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