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Kayseri'de ambulans takla attı: 3 yaralı

Kayseri'de bir ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:14
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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de ambulans takla attı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrilerek takla attı. Kazada 2 sağlık personeli ve şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Kayseri’den Tomarza’ya seyreden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 sağlık personeli ve 1 şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza yapan ambulansın Tomarza

Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde hizmet verdiği öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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