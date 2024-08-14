Kayseri’de parkta intihar: Garip A. yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerindeki Çeçenistan Parkı’nda, bunalıma girdiği iddia edilen Garip A. (37), kendini kamelyaya astı. Parkta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise Garip A.'ya müdahalede bulundu, ancak yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Garip A.'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.