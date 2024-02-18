Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 4’ü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan, 4’ü ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar esnasında da; 9 parça halinde 265,41 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve bunlara takılı şarjör, 9 adet fişek ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

8 şahıs yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yakalanan 4 şahıs tutuklandı.