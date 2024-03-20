Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 ay süren takibin ardından, 13 adrese 115 personelin katıldığı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 11 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 tüfek, 2 tabanca, 79 sentetik hap, 5 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı bilgisayar, 37 çalıntı telefon, 6 çalıntı tablet, 2 çalıntı otomobil teybi, 14 bıçak, 3 çalıntı hoparlör ve 2 çalıntı keman ele geçirildi.

Baskın yapılan evlerden birinde tuvalet taşının gider borusunda uyuşturucu bulunduğu iletildi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 11 kişi, polis merkezine götürüldü.

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