Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı

KAYNAK: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 4 parça halinde toplam 21.17 gram uyuşturucu madde, 13 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan bir diğer çalışmada ise; 15 parça halinde toplam 42 gram uyuşturucu madde ve 39 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alınırken 2 kişiye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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