Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 şüpheli yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri genelinde 4 ay süren teknik takip sonucunda Özel Harekat Polisi’nin de katılımı ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabancanın yanı sıra 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 uyuşturucu şüphelisi yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından bulunan eşyalara el konulurken, şüpheliler de işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından emniyete götürüldü.

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