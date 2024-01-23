Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri genelinde 4 ay süren teknik takip sonucunda Özel Harekat Polisi’nin de katılımı ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabancanın yanı sıra 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 uyuşturucu şüphelisi yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından bulunan eşyalara el konulurken, şüpheliler de işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından emniyete götürüldü.