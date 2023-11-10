Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

aw073963-02.jpg Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; K.C., B.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, K.O. ve D.B.’ye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplamda 15.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

aw073963-01.jpgGözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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