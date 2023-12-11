Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 45 gözaltı

Kayseri'de, son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, ekmeğin arasından da uyuşturucu çıktı.

KAYNAK: DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 45 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine baskınlar düzenledi. Son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

EKMEĞİN ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir ekmeğin arasından uyuşturucu çıktığı görüldü. Gözaltına alınan 45 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 29 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto1.jpg

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto2.jpg

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto3.jpg

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto4.jpg

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto5.jpg

kayseride-uyusturucu-operasyonlarinda-45-gozalti-4409-dhaphoto6.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Sivas’ta sahte alkol operasyonu Gündem
Sivas’ta sahte alkol operasyonu
Harvard'dan skandal karar Dünya
Harvard'dan skandal karar
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin Spor
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı Dünya
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı Gündem
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti Gündem
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti