Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 45 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine baskınlar düzenledi. Son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

EKMEĞİN ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir ekmeğin arasından uyuşturucu çıktığı görüldü. Gözaltına alınan 45 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 29 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.