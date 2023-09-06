Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken sakatlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte A.İ., Ş.B. ve M.H.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki evlerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören A.İ., birinci kattan atlayıp kaçmaya çalışırken sakatlandı. A.İ. ambulansla hastaneye kaldırılırken, evde bulunan Ş.B. ve M.H. de yakalandı. Evde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 37 adet fişek ele geçirildi.

aw024646-02.jpg5 günlük tedavisinin ardından taburcu olan A.İ. de tekerlekli sandalye ile sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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