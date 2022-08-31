Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda ekiplerin yapmış olduğu koruma kontrolleri esnasında yaralı halde ibibik kuşu bulundu.

Uçma güçlüğü çeken ibibik ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

İbibik kuşu, tedavisinin ardından yeniden Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yer alan doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yuvasını ağaç kovuklarında veya yüksek toprak deliklerinde yapan ibibik kuşu yazın kuluçkaya yatar. Kuluçka sırasında erkek dişiyi besler. Yavrular dışkı atarak düşmanlarından kendilerini korurlar. Sonbaharda Afrika’ya ederler. Merkez Av Komisyonu kararınca avlanması yasaktır.

(Kaynak: İHA)