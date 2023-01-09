9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri'de sis etkili oldu

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:22
Takip Et

Kayseri'de yoğun sis

Kayseri'de sis etkili oldu
+
Aa
-

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin bazı mahallelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü; kentte yer yer sis ve pus görülebileceği açıklamasında bulunmuştu.

 


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.