Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'de, Malatya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.