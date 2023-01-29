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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 04:25
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Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı
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Kayseri'de, Malatya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

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adem
29.01.2023 04:34
şehirlerarası otobüslerin çoğu hergün çok az yolcuyla ring yapıyorlar,hem kendilerine yazık ediyorlar hemde ülkenin ekonomisine çok büyük zarar veriyorlar,bunların bağlı olduğu yer buna önlem alması g  
 
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