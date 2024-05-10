Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolu Subaşı Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıların ambulanslar ile hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.
Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği yolcu otobüsü de çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.