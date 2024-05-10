Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçarken, dört kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 1

Kayseri-Niğde kara yolu Subaşı Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 2

Meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 3

Yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 4

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 5

Yaralıların ambulanslar ile hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 6

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

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Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı 7

Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği yolcu otobüsü de çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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