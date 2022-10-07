Sahibinden kiralık medrese! Tam 590 yıllık

Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 590 yıllık Hatuniye Medresesi'nin dış cephesine medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, 'Sahibinden Kiralık' ilanı astı. 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi yapı, 4 yılın ardından 2'nci kez kiraya çıkarıldı.

“BAYBURT'TAN ÖZEL USTALAR GETİRDİK”

Medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, rahmetli babası Hacı Mustafa Tatar'ın Hatuniye Medresesi için çok fazla emek ve sermaye harcadığını söyleyerek, "1980 yılında bu medresenin kenarında inşaat demiri satıyorduk. O yıllarda medrese; virane ve yıkık bir haldeydi. Babam medreseyi bu vaziyette görünce satın aldı. O dönem buranın 170 mirasçısı vardı. Biz de 1980 yılında 170 mirasçıdan bu medreseyi satın aldık. O, tarihten beri sahibi konumundayız. Her yeri, delik deşik haldeydi. Dışarıda kapı ve duvarları yoktu. Medresede çay ocağı, kunduracılar ve bakkal vardı. Rahmetli babam, hepsini çıkardı, emek verdi. Bayburt'tan özel ustalar getirdik. Planına, projesine uygun şekilde yeniden eski haline döndürdük" dedi.

“KİRA BEDELİNİ ESNEK TUTUYORUM”

Tarihi medresenin restore edilmesinin 10 yıl sürdüğünü belirten Tatar, "1993 yılına kadar babam sürekli restosrasyon için para harcadı. Tamamen öz sermayemiz ile bu işi üstlendik. Her hafta da medreseye gidip, bakıyorum. Bir eksiği olup, olmadığını yerinde gözlemliyorum. Kurumsal bir kiracı olursa; kiraya vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun" diye konuştu.

HATUNİYE MEDRESESİ

Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğulları'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında yaptırıldı. Tarihi yapı, tek katlı, açık avlulu ve 2 eyvanlı olarak tasarlandı. Güneybatı cephesinin ortasındaki taç kapısının köşelerinde, lotus yapraklı başlıklara sahip sütunceler bulunuyor. Tarihi medrese, klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edildi. 2 eyvana sahip medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında ise kubbeli birer dershane yer alıyor.