7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sahibinden kiralık medrese! Tam 590 yıllık

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde esnaf Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu 590 yıllık Hatuniye Medresesi'ni ikinci kez kiraya çıkarttı. Tarihi medresenin ön cephesine 'Sahibinden Kiralık' ilanı asan Tatar, "Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:10
Takip Et

Kayseri’deki Dulkadiroğulları'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında yaptırılan 590 yıllık Hatuniye Medresesi'ni ikinci kez kiraya çıkartıldı. Kira bedeli açıklandı

Sahibinden kiralık medrese! Tam 590 yıllık
+
Aa
-

Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 590 yıllık Hatuniye Medresesi'nin dış cephesine medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, 'Sahibinden Kiralık' ilanı astı. 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi yapı, 4 yılın ardından 2'nci kez kiraya çıkarıldı.

“BAYBURT'TAN ÖZEL USTALAR GETİRDİK”

Medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, rahmetli babası Hacı Mustafa Tatar'ın Hatuniye Medresesi için çok fazla emek ve sermaye harcadığını söyleyerek, "1980 yılında bu medresenin kenarında inşaat demiri satıyorduk. O yıllarda medrese; virane ve yıkık bir haldeydi. Babam medreseyi bu vaziyette görünce satın aldı. O dönem buranın 170 mirasçısı vardı. Biz de 1980 yılında 170 mirasçıdan bu medreseyi satın aldık. O, tarihten beri sahibi konumundayız. Her yeri, delik deşik haldeydi. Dışarıda kapı ve duvarları yoktu. Medresede çay ocağı, kunduracılar ve bakkal vardı. Rahmetli babam, hepsini çıkardı, emek verdi. Bayburt'tan özel ustalar getirdik. Planına, projesine uygun şekilde yeniden eski haline döndürdük" dedi.

“KİRA BEDELİNİ ESNEK TUTUYORUM”

Tarihi medresenin restore edilmesinin 10 yıl sürdüğünü belirten Tatar, "1993 yılına kadar babam sürekli restosrasyon için para harcadı. Tamamen öz sermayemiz ile bu işi üstlendik. Her hafta da medreseye gidip, bakıyorum. Bir eksiği olup, olmadığını yerinde gözlemliyorum. Kurumsal bir kiracı olursa; kiraya vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun" diye konuştu.

HATUNİYE MEDRESESİ

Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğulları'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında yaptırıldı. Tarihi yapı, tek katlı, açık avlulu ve 2 eyvanlı olarak tasarlandı. Güneybatı cephesinin ortasındaki taç kapısının köşelerinde, lotus yapraklı başlıklara sahip sütunceler bulunuyor. Tarihi medrese, klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edildi. 2 eyvana sahip medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında ise kubbeli birer dershane yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
7
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
﻿Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl" konseri ile veda etti
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl
﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl" konseri ile veda etti
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿TGC: RTÜK eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
﻿Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.