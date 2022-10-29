﻿Otomobilin içinde esrarengiz cesetler

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Biri kadın 2 kişinin neden dolayı hayatlarını kaybettikleri henüz açıklanmadı.