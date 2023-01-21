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Kayserispor'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Beşiktaş'la yarın oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:57
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Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç'tan Beşiktaş açıklaması

Kayserispor'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama
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Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, Süper Lig'de Beşiktaş'la yarın oynayacakları karşılaşma öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Koç, şunları söyledi:

- Beşiktaş, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Rakibimizin büyüklüğünün farkındayız ama burası Kayseri. 

- İyi mücadeleyle üç puanımızı alacağımıza inanıyoruz. Keyifli bir maç bizi bekliyor. 

- Çocuklar inanıyor. O gün bütün taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. 

- Tribünde Sivasspor maçındaki gibi bir etki yaratabilirlerse bu maçtan galip ayrılırız. 

- Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçların havası farklı oluyor. 

- Büyük takımla oynayacağız ama üç puanı alan biz olacağız.

Kayserispor-Beşiktaş maçı, yarın saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

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