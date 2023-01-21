Kayserispor'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, Süper Lig'de Beşiktaş'la yarın oynayacakları karşılaşma öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.
Koç, şunları söyledi:
- Beşiktaş, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Rakibimizin büyüklüğünün farkındayız ama burası Kayseri.
- İyi mücadeleyle üç puanımızı alacağımıza inanıyoruz. Keyifli bir maç bizi bekliyor.
- Çocuklar inanıyor. O gün bütün taraftarımızı stadyuma bekliyoruz.
- Tribünde Sivasspor maçındaki gibi bir etki yaratabilirlerse bu maçtan galip ayrılırız.
- Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçların havası farklı oluyor.
- Büyük takımla oynayacağız ama üç puanı alan biz olacağız.
Kayserispor-Beşiktaş maçı, yarın saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.
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