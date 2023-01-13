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Çağdaş Atan: Eksildikçe birleşiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı kazandıkları Sivasspor maçından sonra "Kayserispor olarak eksildikçe birleşmeye devam ediyoruz, edeceğiz de" dedi. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:22
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan flaş açıklama 

Çağdaş Atan: Eksildikçe birleşiyoruz
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Sivasspor'u 4-1 yenen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya topun kendilerinde olacağını bilerek başladıklarını söyledi.

Çalıştıkları bir korner organizasyonunun ardından golü attıktan sonra sahada istedikleri her şeyi yapmaya başladıklarını anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Bugün inanılmaz coşkulu, tempolu, taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir oyun oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Maçı başından sonuna kadar domine ettiler. 15 tane şut, 11 tanesi isabetli, yüksek topla oynama istatistiği.

Bizim için çok sevindirici bir geri dönüş oldu. Oyuncularımızla bunu konuşmuştuk. Karşımıza engeller de çıkacak. Bizden şüphe edenler de olacak. Bizden de oyunculardan da, yönetimden de şüphe edenler olacak. Hatalar olacak. Olduğu gibi bir iki haftadır ama biz hiçbir zaman çalışmaktan ileriye gitmekten vazgeçmeyeceğiz dedik oyuncularımızla. Bugün de oyuncularımız gösterdiler.

Kayserispor olarak eksildikçe birleşmeye devam ediyoruz, edeceğiz de. Dün aramızdan Mustafa Pektemek ayrıldı. Biz yolumuza Kayserispor'da oynamak isteyen, bizle çalışmak isteyen, buraya iyi hizmet etmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Bu şekilde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Burası ne olur bilmiyoruz. Ama sonuna kadar zorlayacağız."

Kendisinin oyuncularının limitlerini zorlamasını istediğini vurgulayan Atan, "Bugün oynadığımız oyunu zaten Dünya Kupası'ndan önce düzenli şekilde seri halde oynamıştık. Şimdi fabrika ayarlarımıza geri döndük. Kaybettiğimiz maçlara gelince iki tanesi çok bireysel hatalardan. Alanya'da nasıl kaybettiğimizi zaten herkes biliyor. Bir geri dönüş oldu bizim için.

Bir nefes oldu çok mutluyuz. Buraya kadar gelen bizi bu kadar coşkulu destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza yeni seçilen yönetim kurulumuza bir galibiyet armağan edememiştik. Onlara da bu galibiyetle hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci sözleşme imzalama konusunda bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine Atan, galibiyet alamadıklarını o durumun kendilerini üzdüğünü, o ruh haliyle çok imza töreni düzenlemeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Atan, programlarının yoğun olduğunu, kulübün kendisine değer vermesinin kendisini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

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