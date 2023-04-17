Kayserispor'dan Dursun Özbek oteli itirafı

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İstanbul'da Dursun Özbek'in otelinde kalmalarıyla ilgili olarak "Aslında ben kendime kızıyorum" dedi

Kayserispor'dan Dursun Özbek oteli itirafı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, kulübün YouTube kanalında basın mensuplarının ve taraftarların sorularını yanıtlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Koç, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptıkları maça iyi hazırlandıklarını ancak beklemedikleri bir mağlubiyetle sahadan ayrıldıklarını dile getirdi.

İstanbul'da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde kalmalarıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Koç, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen oteli, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray statlarına yakın olması ve lokasyonu sebebiyle yıllardır kullanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin başlattığı bir süreç. Yıllardır Galatasaray maçlarına bu otelden gidildiğinde herhangi bir problem yoktu ancak bu yıl oluşan iklim, maalesef rakip takımın içinde bulunduğu yarış diyelim, bu tip bir soruna neden oldu. Aslında kulüp olarak ben kendime de kızıyorum. Yani bunun önlemini alıp, acenteyle iletişime geçip bu süreci buralara getirmeyebilirdik.

Fenerbahçe'nin bu kadar ucuz bir gündeme sarılıp ateş edeceğini açıkçası hiç aklıma getirmedim. Çok üzüldüm çünkü Fenerbahçe yönetimi bizi çok iyi tanıyor. Bizim sadece bir gece konaklamaya, böyle bir maçı satmayacağımızı çok iyi biliyor. Yani maç satma gibi bir cümleyi kurmak bile açıkçası bulunduğumuz dönemde çok ayıp. Biz kendilerine bunu açıkçası yakıştıramadık. Tersinden baktığınız zaman da Galatasaray'ın da bir açıklaması var. Burada sorun şu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu sürtüşmenin maalesef malzemesi haline geldik. Çok yoğun bir gündem oluştu. Bence gündemi gereksiz yere meşgul eden olaydı."

Koç, bir taraftarın "Mensah'la sözleşme imzalanacak mı?" sorusunu "Mensah iyi bir oyuncu, Kayseri'de kalmasından yanayız ve buna dönük de bir teklifte bulunduk. Kendisinden cevap bekliyoruz." diye yanıtladı.

Kulübün eskisi gibi yüksek gelirlere sahip olmadığını ve buna göre hareket ettiklerini anlatan Koç, futbolcuların maaşlarının ödenmediği söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Koç, yönetim olarak süreci doğru yönetmeye çalıştıklarını aktararak, "Her ay sadece 1 milyon avro maaşlar var. Diğer konuları bir kenara bırakıyorum. Transfer tahtasını açmak için 6-7 milyon avroluk kaynağa ihtiyaç var. En az 3-4 milyon avro da yeni transferler için ihtiyaç var. Transfer tahtası açılmazsa elimizdeki kadroyla önümüzdeki yıl ligi bitiremeyiz. Hazin bir sona gider bu iş." ifadelerini kullandı. (AA)

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