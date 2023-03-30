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Kayserispor da Galatasaray ve Fenerbahçe ittifakına katıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 'Ligden çekilen Gaziantep FK le Hatayspor'la oynanan maçlar sayılmasın' önerisine karşı çıkmasının ardından Kayserispor da harekete geçti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:54
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Kayserispor'dan zehir gibi açıklama

Kayserispor da Galatasaray ve Fenerbahçe ittifakına katıldı
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması isteğine tepki gösterdi. Çamlı, "Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. TFF ligden çekilen takımların maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve kalan maçlarda rakip takımlara 3 puan verileceğini açıkladı.

Beşiktaş ise Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması ve puanların silinmesi gerektiğini savundu. Süper Lig takımlarının başkanları dün Kulüpler Birliği toplantısı için biraraya geldi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı bu düşünceye karşı olduklarını söyledi. Çamlı, "Ben toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!" dedi.

Bir tepki de Giresunspor'dan

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak da Kayserispor'un düşüncesine katıldı. TRT Spor'a konuşan Yamak, "Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin şubat ayında aldığı kararı devam ettirmesi yönünde görüşümüzü bildirdik. Zaten oynanmış maçlar var. Bu konunun tartışılmasını doğru bulmuyorum. Lig, yarış devam ederken kuralları değiştirme şansımız olmaması lazım." dedi.

"Biz Hatayspor ve Gaziantep'ten 4 puan aldık. Burada görülen sarı kartlar, kırmızı kartlar, futbolculara ödenen maç başı ücretler var, primler var. Bunları tekrar geriye dönük olarak takip edilmesi, ayrıştırılması olası değil. Diğer taraftan küme düşmesi kesinleşen bir takım ligden çekilirse ne olacak? Onun için ne yapacaklar? Bir sonuca varılacak gibi değil. TFF'nin aldığı kararı uygun buluyoruz. Kararımız o yönde."

 

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