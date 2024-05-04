Ölüm virajında kamyon hurdaya döndü

Sabah saatlerinde Mut Burunköy Mahallesi D715 karayolu Kavaklı mevkiinde gerçekleşen kaza sonucunda, Zekeriya Yenilmez (51) yönetimindeki 06 BMP 13 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp devrildi. Kamyonun kasası tamamen yok olurken, kabini hurdaya döndü. Sürücü Yenilmez ise kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.