Alex de Souza Türkiye'ye dönüyor. İşte anlaştığı takım

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor.

Antalya ekibi, alternatif hoca arayışlarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların gündemine ise bomba bir isim geldi.

ALEX DE SOUZA TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Antalyaspor, kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.

Mayıs 2023'ten bu yana takım çalıştırmayan Alex de Souza, en son Brezilya'da Avai takımında görev almıştı.

45 yaşındaki genç çalıştırıcı ile iki ay önce görüşmelere başlayan Antalyaspor, Alex de Souza'yı bu hafta Antalya'ya getirdiği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN'IN ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Nuri Şahin'in Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor.

Yalçın'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ile 18 maça çıkan Sergen Yalçın, 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması tutturdu.