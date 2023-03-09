9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış

Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış

Kayserispor'un genç futbolcusu Arif Kocaman, Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:50
Takip Et

Kayserisporlu Arif Kocaman'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış
+
Aa
-

Kayserispor'un 19 yaşındaki futbolcusu Arif Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'a seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Arif Kocaman, Süper Lig’in 24.hafta maçında Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan için, "Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Ön hazırlığı da olan bir oyun. Çağdaş hoca bunu çok iyi yapan birisi" diyen genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Belki sezon başında Kayserispor olarak bize olan bakış açısı farklıydı. Ama biz oyunumuzla ve başta iyi bir takım olarak önemli puanlar topladık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyunumuzdan keyif alıyoruz. Bu motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu atmosferde maçlara konsantre olmak çok zor ama hayat devam ediyor. Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Aslında pozisyonlara da girdik. İlk yarı skoru lehimize çevirseydik istediğimiz sonucu alabilirdik, olmadı. İlk golümü attım. Büyük bir heyecan yaşadım. Kelimelerle anlatılamaz. Belki de hiç unutamayacağım bir andı. Kazansak ya da puan alsak inanılmaz bir gün olurdu. Bu yıl güzel bir sezon geçiriyoruz. İyi bir takım olduk. Ben de oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum. Genç yaşımda ne kadar çok tecrübe kazanırsam o kadar ileri gidebilirim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
2
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
5
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
6
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
7
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
﻿YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   
﻿YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   
﻿YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   
﻿Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu
﻿Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu
﻿Sevilla'da ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe kadrosu
﻿Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış
﻿Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış
﻿Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.