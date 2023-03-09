﻿Fenerbahçe'ye attığı golü unutamamış

Kayserispor'un 19 yaşındaki futbolcusu Arif Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'a seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Arif Kocaman, Süper Lig’in 24.hafta maçında Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan için, "Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Ön hazırlığı da olan bir oyun. Çağdaş hoca bunu çok iyi yapan birisi" diyen genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Belki sezon başında Kayserispor olarak bize olan bakış açısı farklıydı. Ama biz oyunumuzla ve başta iyi bir takım olarak önemli puanlar topladık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyunumuzdan keyif alıyoruz. Bu motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu atmosferde maçlara konsantre olmak çok zor ama hayat devam ediyor. Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Aslında pozisyonlara da girdik. İlk yarı skoru lehimize çevirseydik istediğimiz sonucu alabilirdik, olmadı. İlk golümü attım. Büyük bir heyecan yaşadım. Kelimelerle anlatılamaz. Belki de hiç unutamayacağım bir andı. Kazansak ya da puan alsak inanılmaz bir gün olurdu. Bu yıl güzel bir sezon geçiriyoruz. İyi bir takım olduk. Ben de oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum. Genç yaşımda ne kadar çok tecrübe kazanırsam o kadar ileri gidebilirim."